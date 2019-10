“Ossigeno”: Sacha Naspini presenta il suo ultimo romanzo alla Fonderia Leopolda

Sacha Naspini, lo scrittore grossetano le cui opere sono pubblicate in America, Canada, Inghilterra, Corea del Sud, Grecia, presenta il suo ultimo romanzo “Ossigeno”, sabato 19 ottobre, alle 17, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Con lui sarà presente Silvia Ranfagni, scrittrice e insegnante di sceneggiatura e scrittura creativa alla Rome University of Fine Arts, collaboratrice nelle troupe cinematografiche di diversi registi, tra cui Amelio, Bertolucci, Tornatore, e nelle sceneggiature con Verdone e Ozpetek.

La presentazione di “Ossigeno”, condotta da Mimmo Fiorani, vedrà alcune letture a cura di Valentina Santini; Naspini porta aria nuova nel romanzo italiano, un soffio di mistero e poesia, e, dopo il successo de “Le case del malcontento”, offre ai lettori nuove emozioni, nuovi brividi, nuove sorprese e nuovi turbamenti. Ingresso libero.

Alle 19.30 un’apericena anticiperà lo spettacolo, alle 21.15 è in programma “Dentro le case”, un racconto in musica ispirato al romanzo di Naspini “Le case del malcontento” e portato in scena dalla cantante e autrice grossetana Carla Baldini. Con la collaborazione del docente di lettere e cantautore Cesare Fallavolita e con lo scrittore torinese Dario Voltolini, è stato realizzato uno spettacolo di teatro-canzone che narra cosa accade dentro “le case”.

Insieme alla voce di Carla Baldini, ci saranno Dino Simone alla fisarmonica, Alessandro Golini al violino, Guglielmo Eboli alle percussioni, Rossano Gasperini al contrabbasso e l’attore Lorenzo Robino.

Ingresso apericena e spettacolo al costo di 10 euro – Prevendita alla Proloco di Follonica, in via Roma 49 (tel. 0566.52012).