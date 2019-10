“Generazioni”: Carlo Vellutini presenta il suo romanzo al circolo Tat

Martedì 22 ottobre, alle 18, nella sede del circolo Tat, in via Ansedonia 70, a Grosseto, Carlo Vellutini presenterà il suo nuovo romanzo “Generazioni – Viaggio attraverso la Maremma“. Insieme all’autore, interverrà Cesare Moroni, editore del libro.

L’evento è organizzato dal Laboratorio Left di Grosseto e dal circolo Tat all’interno della rassegna “La Maremma: cultura e sapori”.

Al termine della presentazione, è in programma una degustazione di vino e olio maremmani con bruschettata multisapore.

Il Laboratorio Left di Grosseto si propone di promuovere la rivista “Left” (ogni venerdì in edicola) sul territorio e di organizzare incontri su temi di grande attualità e interesse legati alla politica, all’economia, alla cultura.

Il libro

Due amici americani, due giornalisti, il vecchio maestro Joe ed il giovane allievo Anthony. Un viaggio attraverso tre secoli di storia della Maremma che parte dalle origini dell’esperto cronista che giunse in questa terra, da cui partirono i nonni a fine ‘800, con le truppe alleate arrivate in Italia durate la Liberazione. Un luogo di cui si è innamorato e da cui non si è più separato, neppure dopo il rientro negli Stati Uniti per dirigere un importante giornale di New York.

Ormai in pensione e molto anziano, torna in Italia con il suo allievo, che dovrà curare alcuni reportage sul viaggio di Joe nella sua terra di origine, ripercorrendone il passato, le dispute politiche dell’Italia del secondo Dopoguerra, ma scoprendo anche giovani che qui hanno deciso di investire loro stessi e di rimanere. Un viaggio che toccherà tutti gli angoli del territorio, tra tradizioni, leggende e prospettive future, con un attaccamento della gente ai borghi maremmani, alla sua natura ed alla sua storia, in un incrocio di generazioni che rendono il viaggio ancor più affascinante.