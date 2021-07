Al via la quarta edizione della rassegna cinematografica “Piazze di Cinema”

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna a Roccastrada ‘Piazze di Cinema‘, la rassegna cinematografica itinerante sotto le stelle che animerà l’estate, toccando le piazze del capoluogo e delle sue frazioni: da Sticciano a Torniella, da Piloni a Sassofortino, da Montemassi a Roccatederighi fino a Sticciano Scalo e Ribolla. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30, con ingresso libero.

Gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle

La rassegna prenderà il via venerdì 16 luglio da Largo Garibaldi a Roccastrada con ‘Ma cosa ti dice il cervello” una commedia italiana del 2019 del regista Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Remo Girone: un film che intende raccontare la realtà con la quale gli italiani si confrontano ogni giorno, abituandosi al peggio e facendosi andare bene qualunque cosa. La rassegna continuerà venerdì 23 luglio in piazza del Castello a Torniella con la proiezione di ‘Monuments men“, un film che racconta di come degli storici dell’arte abbiano salvato opere preziose sottraendole alla furia devastatrice di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, per la regia di George Clooney, con George Clooney, Matt Damon e Bill Murray.

Gli appuntamenti continueranno venerdì 30 luglio in piazza d’Armi a Sassofortino con “Il grande salto“, una commedia italiana del 2019 per la regia di Giorgio Tirabassi, con Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio Mastandrea. Un film nel quale due quarantenni decidono di dare una svolta alla loro vita con una rapina e venerdì 6 agosto in piazzetta Senesi a Roccatederighi con “Ci vuole un gran fisico“, una commedia italiana del 2012 per la regia di Sophie Chiariello con Angela Finocchiaro e Raoul Cremona.

“Nonostante non sia ancora possibile definire finita l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 e ci siano ancora regole di comportamento da rispettare, per gli eventi e spettacoli all’aperto si può essere relativamente tranquilli – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – e per questo motivo abbiamo fatto di tutto per garantire lo svolgimento dell’ormai tradizionale rassegna cinematografica sotto le stelle; ciò anche per dare un segnale di presenza in un’estate in cui feste e sagre che vengono organizzano con passione dalle nostre numerose associazioni, purtroppo non si potranno svolgere: ritengo che sia molto importante garantire la ripartenza post covid anche attraverso la cultura e attraverso la presenza in piazza ancorchè nel rispetto delle regole”.

“Dopo il successo delle prime tre edizioni – afferma Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura di Roccastrada – abbiamo deciso di rinnovare la rassegna per offrire alla nostra comunità un’opportunità di svago e di incontro anche per le persone più anziane in questa estate in cui molti degli eventi e delle tradizionali feste che animano il nostro territorio sono purtroppo sospese. Le proiezioni itineranti in notturna nelle piazze di Roccastrada e delle sue frazioni permetteranno di riscoprire e valorizzare, durante il periodo estivo, alcuni luoghi suggestivi dei nostri paesi“.

Il calendario dei successivi appuntamenti

La rassegna cinematografica all’aperto continuerà facendo tappa domenica 8 agosto in piazza Vittorio Veneto a Sticciano con il film “10 giorni senza mamma“, una commedia italiana del 2019 per la regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini e venerdì 13 agosto in piazza Salotto a Montemassi con la proiezione di “L’uomo del labirinto“, un thriller italiano del 2019 per la regia di Donato Carrisi con Toni Servillo e Dustin Hoffman.

Il cinema itinerante all’aperto sarà di scena domenica 15 agosto in piazza Roma a Piloni con la proiezione di “Se mi vuoi bene“, un film commedia drammatico italiano del 2019 in cui un uomo cerca di ricomporre alcune vite che lui stesso ha distrutto, per la regia di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, per proseguire poi venerdì 3 settembre a Sticciano Scalo con “10 cose di noi”, un film drammatico per la regia di Brad Silberling, con Morgan Freeman, Paz Vega, Jonah Hill, Alexandra Berardi, Bobby Cannavale, Anne Dudek.

La rassegna cinematografica sotto le stelle si chiuderà domenica 5 settembre in piazza della libertà a Ribolla con la proiezione di “Domani è un altro giorno“, una commedia italiana del 2019 per la regia di Simone Spada, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli e Jessica Cressy

Informazioni. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Roccastrada al numero 0564561111 oppure consultare il sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it o la pagina Fb comunediroccastrada.