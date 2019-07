Roccastrada: in arrivo nove serate con “Torniella in musica”

Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento musicale estivo nella frazione di Torniella, giunto alla sua VII° edizione e che offre un cartellone ricco di concerti che vedranno esibirsi allievi giovanissimi, giovani emergenti e musicisti professionisti.

Il Campus musicale, che si svolgerà dal 9 al 28 luglio presso il castello di Torniella è ideato e promosso come ogni anno dall’associazione culturale La Farandola con il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Roccastrada, e il sostegno Di Eurit, Banca Cras, Pro Loco Piloni Torniella e la collaborazione dell’Associazione Filarmonica Popolare Torniella e la Banda di Torniella.

La proposta offre tre diverse opportunità per una vacanza in musica:

9 – 14 luglio: Laboratorio Musicale e divertimento corale con i maestri Elisa Atteo (violino), Marco Balduini (chitarra), Cristina Biagini (pianoforte), Anna Galassetti (coro), Annamaria Salpietro (Pianoforte) e Iolanda Zignani (flauto).

17 – 21 luglio: il laboratorio mini jazz “Big Bang Easy Jazz orchestra”, di Remo Vinciguerra, affiancato dai maestri Claudia Lapolla, Klauss Lessmann Silvia Grigolato

24 – 28 luglio: le master dei Maestri Marco Balduini, Klauss Lessmann, Maurizio Paciariello

Tutti gli appuntamenti

Nove gli appuntamenti musicali che animeranno il borgo maremmano durante il campus.

Sabato 13 luglio, alle ore 21.45 in piazza del Popolo a Torniella “Musica insieme!” Appuntamento che vedrà protagonista l’orchestra del campus che, in alcuni momenti si trasformerà in coro, e la banda di Torniella che introdurrà il concerto. Domenica 14 luglio, alle 11, si prosegue al castello con “Note in libertà“- Musica flash mob, con aperitivo offerto dalla Pro Loco Piloni Torniella.

“Torniella in Musica” tornerà protagonista mercoledì 17 luglio, alle 21.30, al Castello di Torniella con il concerto delle Maestre Claudia Lapolla, al violino, e Cristina Biagini, al pianoforte.

Giovedi 18 luglio un interessante appuntamento alle 21.30 in Piazza del Popolo in cui ci si potrà immergere nelle atmosfere del Blues e del Classic Rock grazie alla chitarra e alla voce di Diego Cignitti, e alle tastiere di Ettore Mirabilia.

Lo spettacolo successivo è fissato per sabato 20 luglio, alle 21.30, nella piazza del Castello a Torniella con il Maestro Remo Vinciguerra, e la sua Big Bang Easy Jazz Orchestra

La rassegna continuerà mercoledì 24 e giovedì 25, alle 21.30, al Castello di Torniella con “Un palco per giovani musicisti“, in cui sarà possibile ascoltare alcuni degli allievi delle master class, mentre venerdì 26 luglio, sarà la volta, sempre presso il Castello alle 21.30 del ” Klauss Lessmann Jazz ensemble“. Torniella in Musica si chiuderà sabato 27 luglio, alle 21.30, al Castello di Torniella con il Concerto Finale degli allievi delle Masterclass dei Maestri Marco Balduini, Klaus Lessmann, Maurizio Paciariello.

Informazioni. Per ulteriori informazioni su tutte le serate, è possibile contattare l’indirizzo e-mail [email protected] oppure il numero 331 2406612.