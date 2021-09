Roccastrada, conclusi i Servizi estivi: soddisfazione da parte di bambini e famiglie

Si sono conclusi da pochi giorni i servizi estivi organizzati dal Comune di Roccastrada che hanno visto la partecipazione di complessivi 83 bambini nei mesi di luglio e agosto e dato la possibilità alle famiglie di far tornare i propri figli a partecipare ad attività all’aperto e riprendere la socializzazione in attesa dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Il servizio si è articolato in due turni, rispettivamente nel mese di luglio e nel mese di agosto; al primo turno hanno partecipato 43 ed al secondo 40 bambini nelle frazioni di Roccastrada, Ribolla e Sassofortino; nel rispetto delle norme anti covid sono stati suddivisi sul territorio ed organizzati in piccoli gruppi.

“Nonostante le restrizioni imposte dalle regole sanitarie – queste le parole dell’assessora Elena Menghini – abbiamo voluto fortemente anche per quest’anno fornire una risposta alle famiglie per far tornare i bambini a divertirsi all’aperto con attività di socializzazione. Durante il servizio, abbiamo registrato costantemente riscontri positivi da parte delle famiglie e dai bambini stessi sulla qualità dell’organizzazione del servizi; i bambini hanno frequentato molto volentieri e le assenze registrate sono state veramente minime. Molti dei frequentanti il primo turno hanno infatti deciso e richiesto di frequentare anche il mese successivo”.

“L’auspicio – prosegue Elena Menghini – è quello di tornare presto alla normalità e per l’anno prossimo ritornare ad organizzare il servizio come negli anni precedenti alla pandemia, con una maggiore interazione e varietà delle attività, con le uscite didattiche, le visite in fattoria e le gite al mare, esperienze apprezzatissime e ancor più apprezzate dalle famiglie e dai bambini”.