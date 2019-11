Roccastrada concederà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Sarà discussa durante il prossimo Consiglio comunale la delibera che esprime la solidarietà del Comune di Roccastrada a Liliana Segre e a tutte le vittime di ogni forma di razzismo, antisemitismo e discriminazione e che al contempo condanna tutte le manifestazioni di odio e intolleranza; la Delibera impegnerà inoltre il Comune al conferimento della cittadinanza onoraria, impegnando al contempo stesso l’Amministrazione Comunale a fare pervenire alla Senatrice Segre il messaggio di stima e di profonda solidarietà per le ignobili aggressioni di cui è stata oggetto e il profondo rispetto per la sua storia personale che la rende preziosa testimone di una tragedia, l’Olocausto, sul quale non è tollerabile alcun revisionismo, negazionismo o sottovalutazione.

“La consapevolezza delle continue minacce giornaliere che la Senatrice a vita Liliana Segre riceve ogni giorno, al punto che è stato necessario prevederne la scorta armata evidenziano la riemersione di idee razziste e discriminatorie, all’interno di una crescente spirale di odio, intolleranza, fascismo e antisemitismo che non solo non ci lascia indifferenti ma che ci fa orrore e che vogliamo combattere con ogni mezzo – dichiara il sindaco Francesco Limatola –. La storia della nostra comunità è profondamente legata a quella della Resistenza e della lotta al nazifascismo e continuamente promuoviamo iniziative legate alla Memoria e alla lotta contro i crimini perpetrati. Oggi questo non ci pare più sufficiente e vogliamo impegnarci ulteriormente per contrastare atti e manifestazioni di odio e persecuzione contro singoli e intere comunità: sono parole, atti, gesti e comportamenti che anche se non sempre sono perseguibili sul piano penale, comunque costituiscono un pericolo per la democrazia e la convivenza civile, nei confronti dei quali vogliamo fare emergere in maniera chiara la nostra lontananza e il sostegno invece a chi subisce questi atti vergognosi.”

“Un gesto simbolico ma importante per noi – conclude il sindaco Limatola –. Con questo atto, l’Amministrazione Comunale intende esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza alla senatrice Liliana Segre, confermando il proprio impegno a combattere l’intolleranza e il razzismo, l’antisemitismo e le politiche che si basano sull’istigazione all’odio e ribadire quanto certe azioni e certe parole siano lontane da Roccastrada. A seguito del conferimento della cittadinanza, inviteremo la senatrice a Roccastrada per portare la propria importante testimonianza”.