Capitale della cultura, il Comune sostiene la candidatura di Volterra: “Tutta la Maremma faccia altrettanto”

Il Comune di Roccastrada sostiene la candidatura di Volterra come capitale della cultura 2022 e invita i Comuni della provincia di Grosseto e la Provincia a fare la stessa cosa.

“La scelta che la Regione Toscana ha fatto propria con una mozione unitaria di appoggio della candidatura della città dell’alabastro è da condividere sia nelle motivazioni generali che per le specificità che uniscono Volterra a Roccastrada e alla provincia di Grosseto – si legge in un comunicato del Comune di Roccastrada -. L’atto di Roccastrada è un appello all’adesione di tutti i Comuni della Maremma e dell’Amiata per rafforzare il percorso avviato e fare in modo che Volterra si affermi nel confronto con altri 9 Comuni italiani in lizza per il titolo di capitale della cultura: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani e Verbania“.

“Avere la capitale della cultura nel 2022 in Toscana, vicino a Grosseto, con tanti legami e condivisioni con la nostra provincia è un’opportunità da non perdere. Volterra, infatti, oltre ad avere un grande valore specifico di città millenaria, una grande bellezza e un patrimonio storico ricchissimo, è rappresentativa delle località interne toscane e italiane ed è legata alla provincia di Grosseto per caratteristiche e nelle origini. La ‘via degli Etruschi’, ad esempio, che è in corso di progettazione, è la rappresentazione fisica di questo legame che andrà anche oltre l’anno della cultura, ma che può rappresentare nello stesso 2022 una proposta su cui condividere flussi turistici tra le due province – termina la nota -. La cultura può e deve essere una base importante per la ripartenza delle comunità e dei territori come i nostri e superare la marginalizzazione rispetto alle grandi città d’arte italiane. Roccastrada, nel farsi promotrice del sostegno a Volterra 2022, invita tutti i sindaci e il presidente della Provincia a comunicare la loro adesione al Comune di Volterra“.

Per informazioni, è possibile consultare il link https://volterra22.it/.