“RoboCup Junior”: gli studenti grossetani protagonisti ai campionati nazionali

Dal 13 al maggio si sono svolti i campionati nazionali di “RoboCup Junior” in modalità online.

Centinaia di studenti provenienti da molte scuole italiane di ogni ordine e grado, suddivisi in oltre 50 team, si sono sfidati, uniti dalla volontà di mostrare le proprie competenze in campo tecnologico, meccanico, elettronico, informatico. Tutte le scuole partecipanti condividono il progetto didattico teso a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline Stem.

Le varie squadre, divise per categorie, si sono sfidate in gare in streaming con l’obiettivo di classificarsi per le gare europee. Nell’ambito della categoria Rescue Line U14 l’Istituto comprensivo Grosseto 3 ha rappresentato la Toscana con la squadra – Jeeg Robot – formata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Ungaretti”.

“Il nostro istituto, nella persona della dirigente scolastica Maria Luisa Armillei, ha sempre creduto nell’uso della tecnologia come strumento didattico, ponendo grande attenzione allo sviluppo delle competenze Stem, fondamentali per il futuro dei nostri allievi – si legge in una nota dell’Istituto comprensivo -. L’adesione da parte dell’Istituto comprensivo Grosseto 3 alla Rete toscana di robotica è avvenuta sin dal primo momento della sua formazione e ha sempre riportato discreti risultati nel corso degli anni. L’anno scorso, a causa della pandemia, le gare di robotica non si sono svolte; quest’anno la nostra squadra è stata inserita direttamente alle fasi nazionali, ottenendo un quinto posto, che lascia soddisfatti sia i ragazzi che il loro mentore, non meno orgogliosi di essere l’unico istituto a rappresentare la Toscana nella categoria Rescue Line U14“.