Scarlino, Maestrini: “Faremo un’opposizione costruttiva e attenta ai cittadini”

“Auguriamo alla nuova amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Travison di lavorare al meglio per il bene di Scarlino e dei suoi cittadini”.

A dichiararlo è Roberto Maestrini, consigliere comunale del gruppo di opposizione “Pensiamo Scarlino”.

“Noi ci saremo in questo cinque anni – continua Maestrini -. Io, come consigliere, e l’intero gruppo di ‘Pensiamo Scarlino’ porteremo avanti le nostre idee dal banco della minoranza. A questo proposito, vorrei ringraziare i concittadini che hanno creduto in noi e ci hanno consentito di entrare nel consiglio comunale. Proporremo un’opposizione costruttiva, sia riorganizzando internamente il nostro gruppo e strutturandolo meglio, sia cercando di stare il più possibile a contatto con le persone. Monitoreremo attentamente le operazioni della maggioranza, senza preconcetti e senza preclusioni, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché Scarlino sia governata nel miglior modo possibile“.

“Ma non solo. Coinvolgeremo ulteriormente gli scarlinesi, sia partecipando alle iniziative che promuovendole, per allargare la base del nostro gruppo e per condividere idee e proposte – termina Maestrini -. Per i prossimi cinque anni vogliamo organizzare almeno un’assemblea annuale pubblica in ognuna delle frazioni aprendo il confronto agli operatori, alle associazioni e ai cittadini. Il nostro obiettivo è quello di prepararsi per poter essere la vera alternativa di governo alle prossime elezioni e poter far crescere il nostro modello di amministrazione che metta il cittadino al centro del programma e dell’attività amministrativa“.