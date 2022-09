Cambio della guardia al comando del Savoia Cavalleria

Si è svolta questa mattina, venerdì 30 settembre, alla presenza del Comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Roberto Vergori, e di Paola Berardino, Prefetto i Grosseto, la cerimonia di avvicendamento al comando del terzo reggimento Savoia Cavalleria tra il Colonnello Domenico Leotta e il parigrado Roberto Forlani.

Durante l’evento, le “Cravatte rosse di Savoia” si sono schierate sul piazzale della caserma “Beraudo di Pralormo”, in ricordo dei fatti d’arme di Isbuscenskij e degli eroi, che incitarono i loro cavalli al galoppo nelle steppe russe, riuscendo ad avere la meglio su un nemico superiore per numero ed equipaggiamento. Il Colonnello Domenico Leotta, alla testa dei suoi uomini, ha poi lanciato la “carica” un’ultima volta.

A conclusione dei due anni in cui il “Savoia” è stato impegnato in Italia, nei teatri operativi all’estero e in esercitazione internazionali, il 105° Comandante ha salutato così il suo reggimento: “Si lavora per il bene comune. Siate sempre contenti ed orgogliosi di appartenere a questa famiglia, come lo sarò sempre io quando potrò dire di essere stato parte delle vostre schiere”.

Il Colonnello Roberto Forlani, già Comandante del gruppo squadroni dei Cavalleggeri Guide, ha ricevuto lo Stendardo del Savoia nell’anno in cui l’unità ha raggiunto il suo 330° anno di vita.