Ultima puntata di EdicolAcustic@homE: ospite da Los Angeles Roberto Croci

Venerdì 3 luglio, alle 21, va in onda sulla pagina Facebook di EdicolAcustica l’ultima puntata di EdicolAcustic@homE, il nuovo format nato dal “chiosco sonoro” di via Roma, a Grosseto, con ospite da Los Angeles il giornalista Roberto Croci.

Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti, dopo dieci puntate in cui insieme a Marco D’Alò da Milano e al resident duo Due di Brisca, hanno parlato di come è stata vissuta questa quarantena in vari settori artistici, culturali e solidali con personaggi di caratura nazionale; questa ultima puntata avrà come argomento l’Italia vista dall’America, durante il Covid, con il giornalista Roberto Croci.

Roberto Croci è autore, produttore, giornalista, padre di Elsa, cresciuto innamorato di Springsteen e dell’American Dream; parte nel 1985 per la California, lasciandosi alle spalle i Bucaneve, il doppio ristretto in tazza fredda del bar sotto casa, la pizza di Spontini, Iannacci e l’Inter a San Siro. A Los Angeles, ad un party, gli si avvicina un signore che gli dice «Aò! Me traduci ‘sto copione?». Era Dino De Laurentiis e il film era “L’anno del Dragone” di Michael Cimino. Dopo 99 film e produzioni tv/video, diventa giornalista in radio, dove lo conoscono come “La Bestia”, perchè dice sempre quello che pensa.

Perchè racconta ai ragazzi a casa i Showtime Lakers e quello che succede veramente nell’underground americano, parlando di hopes & dreams delle varie tribù americane. Ha trascorso gli ultimi 15 anni a intervistare, oltre che l’uomo comune, gente di cinema, musica, arte, il tutto come foreign correspondent per La Repubblica, Rolling Stones, L’uomo Vogue e Elle, il suo primo giornale. 30 anni dopo è ancora qui a raccontare cosa succede.

Con questa puntata si conclude questa nuova avventura.

“Siamo contenti dell’accoglienza che anche questo nuovo progetto ha ricevuto – dichiara Michele Scuffiotti, ideatore del progetto insieme ad Alberto Guazzi –, speriamo di aver portato leggerezza e sorrisi in questo momento difficile , senza trascurare il progetto principale di EdicolAcustica, che è quella di fare cultura“.

“Sono sei anni che portiamo avanti questa idea innovativa – continua Alberto Guazzi – e sono passati dentro e fuori dal chiosco più di 130 tra band , artisti e personaggi legati alla cultura e al sociale; si conclude questo nuovo format, ma stiamo già pensando a nuovi progetti futuri, non stiamo mai fermi“.

Anche in quest’ultima puntata la regia è di Federico Cosci e la direzione di produzione è affidata ad Alessandro Seravalle.