Maltempo, Berardi: “Il Governo stanzi fondi per sostenere la Maremma”

Nei prossimi giorni inizierà in aula al Senato il dibattito parlamentare sul Decreto Genova.

“Oltre ai tanti emendamenti proposti come gruppo di Forza Italia al Senato in favore di Genova e dei territori duramente colpite come Veneto e Sicilia, ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà, soprattutto alle famiglie colpite nei propri affetti, ho inserito, a mia prima firma, due emendamenti in merito ai danni provocati dal maltempo del 29 e 30 ottobre lungo le nostre coste, isole e territori rurali – dichiara Roberto Berardi, senatore orbetellano di Forza Italia -. In particolare si tratta di un emendamento in favore delle Provincie di Grosseto e Livorno, con lo stanziamento di 8 milioni di euro per i danni, principalmente, alle isole e alle zone costiere, ma non solo“.

“Il secondo emendamento tratta lo stanziamento di misure urgenti per far fronte ai danni causati dal maltempo all’agricoltura nella provincia di Grosseto. Infine, il terzo emendamento riguarda misure urgenti per il controllo tecnico di ponti e viadotti che insistono nel nostro territorio con uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro – termina il senatore -. Non ho dubbi sull’esito. Il nostro territorio è stato colpito duramente, i nostri cittadini attendono risposte veloci e decise“.