Squadre nautiche, Berardi: “Fondamentale lasciarle attive in punti strategici delle nostre coste”

“Con una bozza di decreto inviata alle rappresentanze sindacali, in attuazione della cosiddetta Legge Madia, il dipartimento della pubblica sicurezza ha disciplinato la soppressione delle squadre nautiche della polizia di Stato.

Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiederle se sia a conoscenza dell’effettiva importanza che questi presidi ricoprono per la sicurezza del nostro Paese, considerata la nostra particolare conformazione geografica di penisola e perciò con una massiva quantità di zone costiere da presidiare. In particolare mi sono soffermato sullo scioglimento della squadra nautica del golfo di Talamone, che rappresenta l’unico presidio di Polizia distaccato dalla Questura presente nella provincia grossetana, facendo notare come essa si sia distinta in numerose attività di supporto alle forze dell’ordine, di assistenza ed ordine pubblico alle manifestazioni sportive di tutto il circondario, di contrasto dell’abusivismo commerciale, di vigilanza ad operazioni di movimentazione di imbarco/sbarco di materiale sensibile, di controllo dell’ambiente e di vigilanza in area portuale ed assistenza ai diportisti.

Oltre a ricordare che l’Unità navale d’altura in forza all’Ufficio di Talamone fu tra le prime motovedette ad intervenire in occasione del naufragio della Costa Concordia, riuscendo a portare in salvo un enorme numero di persone, il che ha portato riconoscimenti al merito civile agli operatori dell’Ufficio intervenuti nell’occasione.

Le squadre nautiche svolgono quindi un importantissimo ruolo nell’ambito della sicurezza, anche solo percepita, e dovrebbero essere potenziate e non soppresse. Eliminare i presidi di difesa sulle nostre coste priva l’intero paese di avamposti di legalità fondamentali per la salvaguardia a dei confini nazionali“.

Lo dichiara in una nota il senatore orbetellana di Forza Italia Roberto Berardi.