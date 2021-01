Discorso Mattarella, Berardi: “Richiamo a responsabilità sia accolto da tutti”

“Bene ha fatto il Presidente Mattarella ha sottolineare quanto la scelta di vaccinarsi sia da ricondursi ad una responsabilità personale e sociale nei confronti del nostro Paese.

Quest’ultimo anno ha colpito tutti indistintamente e in vari settori, ciò che forse è stato compreso un po’ in ritardo è la profondità sempre maggiore della frattura tra classi sociali, tra tipologie di lavoratori, tra i cittadini e la politica. La responsabilità di uscire da questo tunnel e ricucire gli strappi che si sono acuiti in questo 2020 è senza dubbio, come prima cosa, in capo alla politica e al Governo, ma dovrà anche ricadere sui singoli cittadini con uno sforzo di solidarietà sociale senza precedenti. Tante cose sono state sbagliate in questi mesi, ora abbiamo la possibilità e il dovere di ripartire seguendo il solco delle parole del Presidente della Repubblica, unico vero punto di riferimento.

Solo se remeremo tutti nella stessa direzione saremo in grado di portare questa nave che è l’Italia in un porto sicuro”.

Lo dichiara il senatore maremmano di Forza Italia Roberto Berardi.