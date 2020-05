Emergenza Coronavirus, Berardi: “Dall’Europa una risposta a ciò che Forza Italia chiede da mesi”

“L’approvazione della risoluzione per la Recovery Initiative, da parte del Parlamento Europeo, è senza dubbio una vittoria per il Partito Popolare Europeo e una grande soddisfazione per Forza Italia, che per prima ha chiesto un importante investimento da parte dell’Unione Europea per rilanciare molti settori produttivi“.

A dichiararlo è il senatore orbetellano di Forza Italia Roberto Berardi.

“Da prima ancora che l’Oms dichiarasse la pandemia da Covid-19, io stesso avevo chiesto all’Europa un Quntitative Easing apposito per la gestione di quella che sarebbe diventata la più grande emergenza economica degli ultimi anni. Non serviva essere dei veggenti per immaginarlo, bastava conoscere un po’ il tessuto produttivo italiano ed europeo – spiega il senatore –. Ora, dopo questa risoluzione, aspettiamo una risposta celere da parte della Commissione e del Consiglio Europeo prima che sia davvero troppo tardi per far ripartire i Paesi che maggiormente sono stati colpiti da questo tsunami tanto imponente quanto imprevedibile“.