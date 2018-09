Forza Italia: Roberto Berardi coordinatore al Senato per l’ambiente e l’economia circolare

L’assemblea del gruppo di Forza Italia al Senato, riunitasi oggi, facendo seguito alla precedente decisione di supportare il lavoro parlamentare dei senatori attraverso la costituzione di aree tematiche, ha affidato i primi incarichi interni nominando cinque coordinatori.

Su indicazione della presidente Anna Maria Bernini, coadiuvata dal vicepresidente Giuseppe Moles, responsabile dell’Ufficio studi, e di concerto con l’Ufficio di presidenza del gruppo, il senatore orbetellano Roberto Berardi è il coordinatore per l’ambiente e l’economia circolare, Massimo Berutti per la sussidiarietà e i servizi ai cittadini, Donatella Conzatti per i rapporti tra le Regioni e l’Europa, Franco dal Mas per le politiche abitative e la fiscalità degli immobili e Barbara Masini per l’Innovazione tecnologica e i nuovi media.

Nelle prossime riunioni l’assemblea procederà alla scelta di altri coordinatori d’area.

Ne dà notizia l’ufficio stampa del gruppo di Forza Italia al Senato.

“Nomina impegnativa, ma devo dire che ambiente ed economia circolare si ‘sposano’ alla perfezione con la nostra Maremma, con la nostra Laguna, dove possiamo trovare azioni, già in atto, portate avanti dall’amministrazione comunale proprio in tal senso, con le Oasi Wwf di Orbetello e Burano – dichiara Berardi -. Da qui partirà il mio impegno per confrontarmi con tematiche di respiro nazionale, il tutto per arrivare a portare in Senato un nuovo approccio, un nuovo modo di pensare e vedere l’ambiente e l’economia circolare“.

“Una nuova maniera di immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi, poco o addirittura a zero impatto, fatti con energie rinnovabili e recupero dei materiali, equi e ad alto valore sociale e territoriale – termina Berardi -. Tutelare l’ambiente non vuol dire impedire lo sviluppo: anzi, oggi, in molti casi, non possono fare a meno l’uno dell’altro“.