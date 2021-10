Forza Italia: Roberto Berardi nuovo coordinatore fino al congresso provinciale

Questa mattina il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Massimo Mallegni, è venuto a Grosseto per discutere con i vertici del movimento politico locale del futuro di Forza Italia dell’importante provincia maremmana.

Per traghettare il partito di Forza Italia verso il nuovo congresso provinciale, dopo le dimissioni di Sandro Marrini, è stato individuato il senatore Roberto Berardi, che sarà coadiuvato dal già assessore comunale Mirella Milli. Berardi, assieme a tutti gli eletti, agli iscritti e ai simpatizzanti, organizzerà il movimento politico in tutte le sue declinazioni in modo da ripartire immediatamente con l’attività politica e amministrativa.

Erano presenti anche, il riconfermato assessore comunale di Grosseto Luca Agresti ed il nuovo consigliere comunale Amedeo Gabbrielli, oltre al coordinatore comunale di Forza Italia Giovanni Rispoli.