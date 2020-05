Coronavirus, Berardi: “Bene anticipo riaperture, confronto tra Governo e Regioni positivo”

“La scorsa settimana ho inviato al Presidente Conte le chiavi di alcuni degli esercizi commerciali della mia zona, come simbolo di una situazione che non era più sostenibile. Oggi finalmente qualcosa sembra muoversi e la possibilità di anticipare la riapertura di bar, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, centri estetici, stabilimenti balneari al 18 maggio, come già previsto per il commercio al dettaglio, sembra concreta“.

A dichiararlo è il senatore orbetellano di Forza Italia Roberto Berardi.

“Ringrazio il Presidente Conte per aver condiviso, come confermato dal suo Capo di Gabinetto, le istanze dei territori, ora sarà compito delle Regioni fare la loro parte e assumersi le responsabilità senza paura – termina Berardi -. Servono protocolli di sicurezza in tempi brevi per dare modo di riaprire tutelando in primis la salute di proprietari, dipendenti e clienti“.