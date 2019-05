Verso le amministrative, Azzi: “E’ vero che la cooperativa che gestisce ‘Il veliero’ non ha pagato la Tari?”

“L’aumento della Tari da parte dell’amministrazione Benini per oltre 500.000 euro ha provocato non poca delusione nei cittadini di Follonica”.

Lo scrive il referente della Lega Roberto Azzi, che pone una serie di domande al primo cittadino di Follonica, partendo da una constatazione.

“Come non condividere questa delusione? – scrive Azzi – I servizi non efficienti, la mancanza di parcheggi e di sicurezza, il degrado, le promesse elettorali non mantenute in questi cinque anni e poi la ‘beffa’ finale, l’aumento delle tasse per necessità di bilancio. Oltre a questa diffusa delusione, che condividiamo, da parte nostra c’è anche grande stupore per un caso che, a Follonica, è di enorme importanza economica e sociale”.

Azzi illustra dunque la problematica. “Nel mese di ottobre 2018 – afferma l’esponente del Carroccio -, l’amministrazione Benini ha dato mandato ad un avvocato di gestire il contenzioso tributario, per gli anni 2014 e 2015, con la cooperativa che gestisce la Rta ‘Il Veliero’. Il contenzioso nasce, secondo la cooperativa, per un errato calcolo da parte dell’amministrazione della tassa: il Comune la calcola sull’intera superficie della struttura mentre la cooperativa chiede il calcolo sulle presenze o sulla superficie realmente dedita all’attività turistico alberghiera”.

Da qui il primo quesito di Roberto Azzi a Benini. “La nostra domanda sulla questione è semplice – afferma Azzi -. Vi era necessità di arrivare ad un contenzioso tributario? Non si potevano adottare strumenti diversi per ‘evitare’ una causa con questa struttura? La cosa che sembrerebbe certa è che nulla ad oggi sia entrato nelle casse comunali, neanche per la parte che la stessa cooperativa ‘ammette’ di dover pagare”.

C’è però di più. “L’altra cosa che più ci stupisce – scrive il referente della Lega follonichese – è che, nei bilanci della cooperativa stessa, risulterebbe il non pagamento della Tari anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 per un totale complessivo di circa 530.000 euro. Se questo fosse vero sarebbe gravissimo e ci fa riflettere su molte cose e porre delle domande al sindaco Benini”.

Azzi dunque pone i suoi interrogativi. “Sindaco Benini è vera questa situazione – domanda l’esponente leghista –? E se è vera, quante strutture oltre il Veliero sono interessate? Se fosse vero, come è possibile che la sua amministrazione si sia dimenticata di attivarsi per le tasse non pagate nel 2016, 2017 e 2018?“.

“In un articolo del 2017 – prosegue Azzi – il presidente della cooperativa, Massimo Ghini, dichiarava il rapporto collaborativo per sport ed eventi con la sua amministrazione. Se fosse ancora vero, perché non si è tentato, in maniera bonaria, di trovare una soluzione a questo problema visti i positivi rapporti, quantomeno per recuperare la parte di tassazione che la stessa cooperativa ammette di dover elargire?”

Da qui la conclusione del responsabile della Lega di Follonica. “In attesa della risposta da parte del sindaco Benini – spiega Roberto Azzi –, se confermata la notizia, una cosa sarebbe chiara: il Comune aumenta le tasse ai cittadini perché incapace di amministrare bene la città nel rispetto di tutti i suoi residenti e non può scaricare la colpa sugli stessi perché, come afferma in un video, non si è voluto l’inceneritore“.

“Per le amministrazioni Pd – conclude l’esponente della Lega -, la cosa, peraltro, non sarebbe nuova. Basta ricordarsi del Governo Renzi che salvava le banche amiche indebitando e impoverendo gli italiani. Che Benini e l’amministrazione Pd ne abbiano preso il ‘cattivo’ esempio?”.