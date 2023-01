Nuova presidente per Fondazione Santa Fiora Cultura: ecco chi è

Alla guida della Fondazione Santa Fiora Cultura è stata nominata la nuova presidente, Roberta Pieri, dopo le dimissioni di Alessandro Ciaffarafà, che si è trovato a lasciare per motivi personali.

Roberta Pieri ricoprirà l’incarico fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di amministrazione della Fondazione, la cui scadenza è prevista in estate.

“Abbiamo scelto una professionista di grande esperienza – spiega il sindaco Federico Balochi – che ha ricoperto sempre ruoli apicali nella pubblica amministrazione, lavorando per diversi anni al Comune di Santa Fiora dove, tra le altre cose, si è sempre occupata anche di cultura e turismo come responsabile del servizio. La dottoressa Pieri conosce molto bene la macchina amministrativa e darà sicuramente un importante contributo per portare avanti gli ambiziosi progetti ancora aperti. Sono contento che abbia accettato l’incarico; auguro alla neo presidente buon lavoro e ringrazio il presidente uscente, Alessandro Ciaffarafà per la passione, la dedizione e la professionalità attraverso le quali in questi anni ha fatto crescere la Fondazione“.

Roberta Pieri, classe 1961, oggi in pensione, ha iniziato la sua esperienza lavorativa al Monte dei Paschi di Siena dove è rimasta per 10 anni. Dopodiché ha vinto il concorso come funzionario responsabile di ragioneria al Comune di Castiglione d’Orcia. Successivamente, dal 1999 al 2004 ha lavorato al Comune di Santa Fiora come responsabile di tutti i servizi amministrativi, compresi la cultura e il turismo. Dal 2004 al 2017 si è trasferita al Comune di Castel del Piano, sempre come responsabile dei servizi amministrativi, per poi tornare al Comune di Santa Fiora dal 2017 al 2021, dove ha terminato la sua carriera lavorativa andando in pensione.

“Sono onorata e felice di accettare questo incarico – ha commentato la presidente Roberta Pieri – che mi dà la possibilità di tornare ad occuparmi in modo attivo di Santa Fiora e della sua proposta culturale, che è cresciuta tantissimo in questi anni. Nel mio primo periodo lavorativo al Comune di Santa Fiora, come responsabile del servizio cultura e turismo, ho visto nascere e ho contribuito alla creazione del festival Santa Fiora in Musica. Ho seguito la sua evoluzione, anche dopo essermi trasferita al Comune di Castel del Piano, continuando a partecipare ai concerti da spettatrice, sempre emotivamente molto coinvolta. Insieme al festival, oggi la Fondazione Santa Fiora Cultura si occupa di molto altro con una proposta culturale sempre più ampia, che comprende anche il teatro e gli eventi come la presentazione dei libri. Con grande piacere metto volentieri la mia esperienza e le competenze maturate in questi anni al servizio della Fondazione e della comunità di Santa Fiora. Sono sicura che dal confronto con tutto il Consiglio di Amministrazione che incontrerò dei prossimi giorni sarà possibile pianificare un buon lavoro valorizzando le peculiarità di Santa Fiora e tenendo sempre alta l’asticella sulla qualità.”