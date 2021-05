“Archeologia Viva”: consegnate alle scuole 2mila copie della rivista

Consegnate questa mattina alla scuola media di Massa Marittima e all’Istituto superiore “Lotti” (liceo, istituto tecnico e professionale) le copie della rivista italiana “Archeologia Viva”, che saranno distribuite gratuitamente agli studenti e al corpo docente. Nella rivista è presente un articolo sugli Etruschi che potrebbe offrire ai ragazzi spunti di riflessione interessanti sulla storia del territorio.

L’iniziativa è stata promossa da Piero Pruneti, fondatore di “Archeologia Viva”, e da Nicola Gualerci, che non è nuovo ad iniziative culturali simili che hanno interessato le scuole della Toscana. In tutto, hanno deciso di distribuire gratuitamente agli studenti 2mila copie.

“Archeologia Viva” è un’autorevole rivista di divulgazione archeologica (Giunti Editore), fondata nel 1982 da Pruneti, che dispone di un comitato tecnico scientifico, composto da 36 eminenti personalità del mondo accademico.

L’assessore comunale alla pubblica istruzione di Massa Marittima, Irene Marconi, insieme ad Enrico Corsi dell’azienda La Cura, hanno fatto da tramite per la consegna dei volumi nelle scuole.

“Ringrazio Nicola Gualerci e Piero Pruneti per il gesto di grande generosità – commenta l’assessore del Comune di Massa Marittima, Irene Marconi –, a nome anche della dirigente scolastica Marcella Rossi, dell’istituto comprensivo e della dirigente scolastica Marta Bartolini dell’istituto ‘Lotti’. Sicuramente la rivista contribuirà a risvegliare negli studenti l’interesse per la civiltà etrusca e magari, per alcuni di essi, sarà anche uno stimolo per muoversi e andare a scoprire di persona le aree archeologiche che conservano ancora le tracce del nostro passato. La donazione, tra l’altro, arriva in concomitanza con la riapertura dei musei, dunque ci auguriamo davvero che i ragazzi trovino in ‘Archeologia Viva’ un incentivo in più per visitare le risorse culturali del territorio in cui vivono“.

Alcune copie saranno disponibili nei prossimi giorni anche nei musei della città.