Provincia, prima riunione della commissione pari opportunità: varato progetto per le scuole

Prima riunione della Commissione provinciale pari opportunità: varato il progetto per le scuole “New gender – Action”, formati i gruppi di lavoro e pianificata la preparazione della giornata del 25 novembre contro la violenza di genere

“Nella prima riunione – commenta Veronica Tancredi, presidente – abbiamo riscontrato una grande partecipazione e un forte interesse da parte di tutte e tutti i componenti. Un segnale che ci fa ben sperare per il lavoro che ci attende“.

Questi i temi trattati:

la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, Cecilia Buggiani, ha presentato il progetto “New gender – Action” sulla diffusione della cultura di genere, la destrutturazione degli stereotipi e i percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Grosseto. Il progetto, che partirà dal 2023, è stato elaborato dalla Provincia grazie al Fondo sociale europeo che la Regione Toscana finanzia in base al Programma operativo regionale Fse 2014 – 2020;

sono stati approvati i gruppi di lavoro. La Commissione ha deciso di articolare le sue attività per gruppi di lavoro che inizialmente saranno tre, ma potranno aumentare nel tempo a seconda delle necessità. Nello specifico ci sarà un gruppo di lavoro sul “Contrasto alla violenza sulle donne”, un altro su “Lavoro e politiche di genere” e il terzo su “Organizzazione e coordinamento dei territori”, che servirà alla Commissione per portare avanti azioni condivise;

nel mese di novembre la Commissione si concentrerà sul tema della violenza di genere, che culminerà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Come Commissione – afferma la presidente Veronica Tancredi – cercheremo di riunire tutti gli eventi in programma nel nostro territorio in un calendario che sarà pubblicato e aggiornato sulla pagina Facebook della provincia di Grosseto. L’obiettivo sarà quello di pubblicizzare e valorizzare tutti gli eventi organizzati nei vari Comuni in un’ottica di azione condivisa. Altre novità relative al 25 novembre saranno comunicate in seguito”.