Prima riunione della commissione mensa: al lavoro per posticipare la fine del servizio

Martedì 29 ottobre si è svolta la prima riunione della commissione mensa per l’anno scolastico 2019/2020.

Alla riunione, presieduta dall’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Veltroni e dal personale di competenza del Comune di Grosseto, erano infatti presenti insegnati, genitori ma anche i professionisti del settore come nutrizionisti e il direttore della ditta appaltatrice Camst.

Dall’incontro è emerso che l’amministrazione comunale sta lavorando per posticipare la fine del servizio mensa alla prima settimana di giugno 2020.

Per quanto riguarda il cibo servito dalla ditta appaltatrice, la Camst comunica che ci saranno delle novità e controlli più stretti sui prodotti da forno per i bambini celiaci. L’intenzione della ditta è quella di produrre tali alimenti direttamente presso il centro cottura: la produzione diretta manterrà la tracciabilità e la loro identificazione come già previsto per i prodotti confezionati.

Novità anche per i momenti speciali e di festa: oggi è stato servito il menù di Halloween, già approvato dalla commissione mensa comunale dell’anno passato. Come novità verrà inserito un nuovo menù in occasione della festa della Toscana del 27 novembre: tortelli al pomodoro, salciccia con patate al forno e salame al cioccolato per una giornata all’insegna dei sapori tipici del nostro territorio.

L’incontro ha dunque avuto lo scopo di raccogliere ed elaborare input e miglioramenti per quanto riguarda il servizio mensa delle scuole comunali.