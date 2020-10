Donna si perde durante una passeggiata: ritrovata e soccorsa dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Follonica sono intervenuti poco prima delle 20 di questa sera per il recupero di una donna di 37 anni, che aveva dichiarato alla centrale operativa dei pompieri di essersi persa.

La donna, in contatto telefonico con il caposquadra dei Vigili del Fuoco, ha saputo fornire sufficienti indicazioni affinché i pmpieri la rintracciassero.

Dopo essersi allontanata dall’auto parcheggiata in località Cala Violina, nel comune di Scarlino, per fare una passeggiata in compagnia del cane, la donna, sorpresa dal buio, ha perso l’orientamento ed ha richiesto i soccorsi.

I Vigili del Fuoco l’hanno ritrovata in buone condizioni di salute in località Torre Civette, sulla strada vicinale di Pian d’Alma, e l’hanno riaccompagnata alla sua auto.