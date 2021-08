Ritornano in piazza le Serate di Nomadelfia

Tornano in piazza le Serate di Nomadelfia. Pur non potendo realizzare la tournée di spettacoli che da più di 50 anni allieta le piazze d’Italia e non solo, Nomadelfia non si arrende alle difficoltà legate alla pandemia. Dopo l’inevitabile arresto della scorsa estate grandi e piccoli si rimettono in moto non senza difficoltà ma sempre con gioia, per testimoniare che vivere da fratelli è possibile.

Il 13 e 14 agosto, alle ore 21, verranno proposte eccezionalmente due serate a Nomadelfia nel piazzale della Metalplastica, in ricordo dei 400 anni dalla morte del venerabile Giovanni da Batignano.

Date le circostanze di allerta sanitaria sarà necessaria la collaborazione di tutti per la buona riuscita della manifestazione.

Per poter partecipare è obbligatorio:

– essere muniti di Green Pass o certificazione di un tampone con esito negativo effettuato entro 48 ore dall’inizio dello spettacolo (sopra i 12 anni);

– indossare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti;

– prenotarsi compilando il modulo dal sito www.nomadelfia.it oppure direttamente dal seguente link:

13 agosto: https://www.nomadelfia.it/events/serata-di-nomadelfia-12-2/

14 agosto: https://www.nomadelfia.it/events/serata-di-nomadelfia-12-2-2/

I posti sono limitati e all’ingresso della comunità sarà istituito un servizio d’ordine che verificherà prenotazioni e Green Pass (da esibire con documento di identità). Per questo gli organizzatori chiedono di arrivare con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni e per prenotare telefonicamente si può chiamare il numero 380 341 2533.