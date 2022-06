Ubriaco sbanda con l’auto, parla a stento e non si regge in piedi: patente ritirata

A Grosseto, i Carabinieri hanno effettuato controlli sui conducenti dei veicoli in uscita dalla città o dai locali notturni.

Tra le persone multate, spicca il caso di un uomo di 50 anni, trovato alla guida con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite massimo consentito. In questo caso, i Carabinieri hanno notato che la macchina procedeva sbandando in modo evidente sulla corsia, per cui, anche per evitare pericolo per altre auto e i passanti, lo hanno fermato.

L’uomo alla guida, sceso dal veicolo, aveva un equilibrio precario e difficoltà ad articolare le parole. Sottoposto al test dell’etilometro, l’autista ha fatto registrare 2.42g/l al primo test e 2.50 gr/l al secondo.

È scattato immediatamente il ritiro della patente, oltre ad un’ammenda che sarà determinata successivamente, ma che va dai 1.500 ai 6.000 euro.