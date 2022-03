Carta di identità elettronica, cambia la modalità di ritiro: ecco le novità

Da martedì 15 marzo cambierà la modalità per il ritiro della carta di identità elettronica (Cie).

La carta elettronica (per i cittadini che hanno chiesto di ritirarla in Comune) non sarà più consegnata dagli uffici dell’Anagrafe in via Saffi 17, ma sarà disponibile all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in corso Carducci 1/A, a Grosseto, secondo i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Si ricorda che, qualora la carta di identità non potesse essere ritirata dal titolare, è necessario portare una delega in forma scritta, firmata dal titolare stesso e corredata dalla copia della prima pagina del documento provvisorio.