Raccolta differenziata: le modalità di ritiro di 6Card e kit porta a porta

Fino al 18 giugno, i cittadini residenti a Gavorrano possono ritirare il kit per il porta a porta e\o la 6Card nei locali del centro Auser a Bagno di Gavorrano, il martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, e il sabato, dalle 9.30 alle 12.30.

Per ritirare il kit e/o la 6Card è necessario presentarsi con un documento di identità e/o l’ultima bolletta Tari con codice utente. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con delega scritta.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800.127484.