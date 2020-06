Ospedale Sant’Andrea, i ringraziamenti della giornalista Rita Martini: “Personale sanitario eccezionale”

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una lettera della giornalista Rita Martini, in cui ringrazia il personale sanitario dell’ospedale Sant’Andrea Massa Marittima:

“Mi sono decisa a scrivere questa lettera di ringraziamento perché sono stata protagonista di una vicenda personale che desidero raccontare per far emergere il lato positivo della sanità grossetana.

Un problema di salute molto delicato mi ha costretto a una visita urgente alla quale ha fatto seguito un altrettanto urgente ricovero all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. È andato tutto bene, sono stata dimessa e le mie condizioni di salute sono molto buone.

La prontezza, la professionalità, la cura, l’attenzione che lo staff medico mi ha dimostrato sono stati eccezionali. In particolare un grazie di cuore e di riconoscenza al dottor Tommaso Balestracci, che ha immediatamente compreso l’urgenza della mia situazione, al dottor Simone Cecconi responsabile della chirurgia che mi ha operato e al dottor Salih Akram, anestesista.

In questo periodo così impegnativo per la sanità, voglio riconoscere la professionalità dei medici e di tutto il personale sanitario dell’ospedale di Massa Marittima. Quando ci troviamo a essere protagonisti del dolore, ci aspettiamo la massima attenzione, ma anche vicinanza umana e cortesia. Entriamo in ospedale indifesi e sapere di poter contare su medici competenti che sanno dare valore alle persone, è un grande conforto e una sicurezza.

Da parte mia voglio esprimere con il cuore gratitudine infinita allo staff dell’ospedale di Massa Marittima e a tutta la Asl Toscana Sud Est. Grazie di cuore“.