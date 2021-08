Prima indagine sulla lettura nel comune: ecco i risultati del questionario

Nel mese di luglio il Comune di Orbetello ha diffuso nel suo territorio, e online, un questionario con l’obiettivo di indagare il grado di lettura dei residenti e dei suoi ospiti. L’indagine si innesta in un progetto di più ampio respiro, inserendosi nella promozione della rassegna letteraria “Orbetello Book Prize” e nell’apertura, a breve, del parco della lettura.

Il sondaggio è stato strutturato nelle seguenti 11 domande:

Quanti libri legge in un anno?

□ Più di 10 □ Meno di 10

Quando legge?

Quando può (es. nei momenti di pausa o relax)

Solo d’estate o comunque nei periodi di vacanza

Con continuità

Predilige un genere specifico?

□ NO □ SI

Se la risposta è SI, quale:

Narrativa italiana e/o straniera

Romanzi storici

Romanzi familiari

Gialli/Noir

Fumetti/graphic novel

Letteratura rosa

Altro ___________________________

Dove preferisce leggere, di solito?

A casa

Fuori casa, all’aperto

In biblioteca

Altro ___________________________

Ama di più leggere:

Libri cartacei

Libri digitali

Entrambi

Dove acquista i suoi libri?

Se libri cartacei:

□ Librerie indipendenti □ Grande distribuzione

□ Edicole □ Siti di e-commerce □ Dove capita

Se libri digitali: indicare piattaforme/siti più utilizzati e strumento di lettura preferito.

__________________________________________

In base a quale criterio sceglie di acquistare un libro?

Titolo, copertina, trama

Classifica di vendita

Dopo aver letto delle recensioni

Posizione all’interno del punto vendita

Passaparola

Pubblicità su internet / social / stampa tradizionale

Altro ___________________________

Qual è la spesa annuale da lei destinata alla lettura?

□ Meno di 100€ □ Più di 100€

Prende normalmente libri in prestito in biblioteca?

□ NO □ SI

Se la risposta è SI

Con quale frequenza?

□ 1 al mese □ Più di 1 al mese

Quando ha preso in prestito l’ultimo libro?

□ Meno di 1 mese fa □ Più di un mese fa

Ha figli?

□ NO □ SI

Se la risposta è SI

Che tipo di lettori sono?

□ Assidui □ Scolastici □ Non leggono

Esiste secondo lei un legame tra lettura, cultura e responsabilità sociale?

□ NO □ SI

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Nei dati raccolti, Orbetello si attesta come la prima città di provenienza, seguita da Roma. Nella rilevazione online si è verificato un picco di accesso dal Comune di Rignano sull’Arno.

Nel dettaglio: il 50% delle persone che hanno compilato il questionario cartaceo è residente a Orbetello, il 27,3% delle persone che hanno compilato il questionario online è residente a Orbetello; il 16,3% è residente a Rignano sull’Arno. Online sono stati registrati accessi da tutta Italia e non solo: tra lo 0,5 e l’1,5% sono stati registrati accessi da Bruxelles.

L’età di riferimento delle persone che hanno compilato il questionario oscilla dai 10 ai 90 anni. Il pubblico più ampio si è attestato tra i 30 e i 70 anni, con un picco di registrazioni tra i 50 e i 59 anni.

La divisione tra sesso maschile e femminile non ha evidenziato un netto distaccamento tra i generi, anche se l’orbita femminile si conferma quella più attenta alla lettura, allineandosi così ai dati nazionali degli ultimi anni.

Due rilevazioni si sono mostrate molto interessanti:

le persone hanno indicato uno scarto minimo tra la lettura di più di 10 libri l’anno e meno di 10 libri l’anno . Anche questo dato, dunque, si allinea alla rilevazione nazionale che vede nel biennio 2020\2022 un incremento del tasso di lettura fino a superare i 12 libri l’anno, che costituiscono il range di riferimento per il “lettore forte”.

. Anche questo dato, dunque, si allinea alla rilevazione nazionale che vede nel biennio 2020\2022 un incremento del tasso di lettura fino a superare i 12 libri l’anno, che costituiscono il range di riferimento per il “lettore forte”. il secondo dato interessante riguarda la continuità della lettura: le persone leggono con continuità preferendo i momenti di relax o di pausa. Oltre il 70% preferisce leggere a casa.

Sul versante dei generi letterari, la narrativa prevale nettamente sulla saggistica. I libri gialli si confermano un caposaldo della letteratura italiana, staccando di poco i romanzi storici, altro cavallo di battaglia per tutto l’indotto editoriale.

Sotto il punto di vista materiale, i libri cartacei eclissano nettamente quelli digitali, superando il 75% delle preferenze.

Altro dato degno di nota riguarda il punto di riferimento per l’acquisto di libri. Le librerie indipendenti hanno mostrato un buon riscontro, a testimonianza che nei territori con una forte identità storica e uno spiccato senso di appartenenza si può resistere alle dinamiche di mercato. Le grandi catene di distribuzione, infatti, non rientrano tra le preferenze della rilevazione, così come il dilagare dei colossi dell’e-commerce.

Secondo la rilevazione i libri non vengono acquistati in base alla pubblicità, le scelte di acquisto vengono veicolate dalla trama e dalla copertina del libro, affidandosi quindi al lavoro editoriale della casa editrice. Altri preferiscono leggere qualche recensione oppure scommettono sul giudizio positivo del passaparola. Il posizionamento dei libri all’interno dei punti vendita risulta indifferente.

La spesa annua pro-capite supera i cento euro. Nonostante ciò, non vengono disdegnati i libri presi in prestito in biblioteca. Sorprendente è il dato di Orbetello: il 60% ha dichiarato di prendere in prestito almeno un libro al mese.

Infine, quasi la totalità delle persone crede in un forte legame tra lettura, cultura e responsabilità sociale. Per il 98% il libro resta ancora oggi lo strumento migliore per diventare cittadini consapevoli e attenti ai bisogni individuali e collettivi.