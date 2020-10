“Trinity”: brillanti risultati agli esami di inglese per 126 studenti maremmani

L’impegno e il rispetto delle regole danno ottimi risultati.

Ne sono una testimonianza i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “L. Pacioli” (Istituto comprensivo Follonica 1), che nei giorni scorsi hanno brillato negli esami di lingua inglese per il conseguimento della prestigiosa certificazione “Trinity”.

Sono stati ben 126 gli allievi esaminati dal professore Harjan Sandhu – docente del Trinity College London – e tutti si sono distinti per la preparazione nell’affrontare la prova. Gli esami si sono svolti in presenza nella palestra della scuola media di via Gorizia, nel più completo rispetto delle norme anti Covid.

Grande è stato, nelle settimane e nei mesi passati, l’impegno dei 126 ragazzi e dei docenti di lingua inglese che li hanno preparati, anche perché molte lezioni si sono svolte on-line durante il periodo della didattica a distanza.

La referente del progetto, la professoressa Daniela Cattaneo, che, tra l’altro, si è particolarmente adoperata per poter avere gli esami in presenza agli inizi di questo anno scolastico, spiega: “Gli alunni e le alunne della media ‘Paciol’i si sono cimentati nei gradi 3 e 4 del Trinity, mentre i nostri ex alunni, iscritti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, hanno superato brillantemente i gradi 5 e 6 livello B1″.

Ai ragazzi i complimenti dei docenti e dell’intero Istituto comprensivo Follonica 1 per questo risultato che esprime la bellezza di ricominciare a fare scuola in presenza e la voglia di tornare alla normalità. Rispettando le regole si può.