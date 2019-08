Ex Sitoco, ecco i risultati delle analisi: “Nessuna dispersione di fibre di amianto”

Come prescritto dall’ordinanza sindacale del 30 maggio scorso, sono stati inviati al Comune di Orbetello dalla società Laguna Azzurra i risultati della campagna di monitoraggio effettuati sulla dispersione di amianto dalla proprietà dell’ex Sitoco. I campionamenti effettuati sono stati 24, dall’8 luglio fino al 15 luglio.

“I risultati hanno dato tutti lo stesso esito, ovvero zero fibre libere di amianto. I risultati saranno chiaramente inviati anche alla Asl – spiega il sindaco Andrea Casamenti –. La società Laguna Azzurra effettuerà nel tempo nuovi e successivi monitoraggi, in modo da avere la situazione sempre aggiornata. Nel frattempo la copertura con teli di un’area di circa 8000 metri quadrati non ha dato più problemi di sollevamento delle polveri, come era avvenuto in passato“.