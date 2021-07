Inaugurata la chiesa dopo la ristrutturazione, il sindaco: “Importante restyling per la frazione”

Ieri è stata inaugurata, alla presenza del Vescovo di Pitigliano-Sovana e Orbetello Monsignor Giovanni Roncari la ristrutturata chiesa di Cupi. L’intervento ha riguardato il tetto, la facciata, il campanile, con le campane che dopo molto tempo sono tornate a suonare, e le zone attigue.

“Con l’intervento della chiesa Cupi registra un ulteriore passo in una profonda azione di restyling che ha coinvolto anche il comune di Magliano – afferma il sindaco Diego Cinelli -. La scalinata che porta alla chiesa era stata sistemata di recente, così come l’area verde della frazione. Resta da asfaltare il parcheggio, i cui lavori sono programmati per i primi mesi del 2022″.