Rissa in piazza del Sale: denunciati due stranieri

Domenica sera, la squadra Volanti è intervenuta in piazza del Sale, a Grosseto, a seguito di una segnalazione per una rissa in corso.

Giunta sul posto, la Volante ha appurato che la rissa era apparentemente terminata, ma la ricostruzione da parte degli agenti, anche grazie alle telecamere di sorveglianza, ha permesso di accertare che era effettivamente avvenuta un’accesa lite tra alcuni cittadini marocchini e pakistani per futili motivi.

Al termine della rissa un pakistano è rimasto ferito al braccio ed alla testa, presumibilmente per il lancio di una bottiglia da parte di un marocchino, successivamente allontanatosi.

Il ferito è ricorso alle cure dell’Ospedale Misericordia, ricevendo una prognosi di sette giorni.

Al termine delle ricerche nella zona, la Volante è riuscita ad individuare il marocchino, risultato irregolare in Italia e per il quale sono state avviate le procedure per l’espulsione.

La Volante ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il marocchino ed il pachistano per il reato di rissa.

foto d’archivio