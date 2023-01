Rissa fra giovani in un appartamento: 20enne cade dalla terrazza, trasportato in ospedale

Colluttazione tra stranieri: un ragazzo di 20 anni ha fatto un volo di 3 metri.

Il fatto è successo questa notte, in pieno centro, a Manciano.

Una rissa tra cittadini stranieri in un appartamento del paese, dove a farne le spese è stato un uomo umeno di 20 anni, che è stato scaraventato giù dalla terrazza dell’appartamento, facendo un volo di 3 metri circa.

Il giovane che ha chiamato i soccorsi è stato soccorso dall’ambulanza del servizio emergenza sanitaria di Manciano ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Grosseto. Nonostante l’importante caduta, l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l’accaduto.