Porti commerciali: assegnate le risorse all’Autorità portuale regionale

Assegnate le risorse all’Autorità portuale regionale, che potrà così portare avanti anche nel 2021 sia l’attività ordinaria, che il proprio serrato piano di investimenti nei quattro principali porti commerciali della Toscana: Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Marina di Campo.

Con una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli ed approvata dalla Giunta, la Regione Toscana ha assegnato all’Autorità portuale regionale 850.000 euro per le spese correnti relative all’annualità 2021 e 550,000 euro per gli investimenti.

Con la stessa delibera, sempre relativamente al 2021, sono stati assegnati all’Autorità anche 750.000 euro per garantire il funzionamento dell’ente per il 2021 e 385.000 euro per la gestione e la manutenzione del Canale Burlamacca.

“Lo sviluppo delle attività portuali non può prescindere da investimenti mirati, così come non può fare a meno di una regolare ed efficace azione di manutenzione e di escavo”. A dirlo l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, che ha aggiunto: “Apprezziamo il lavoro svolta dall’Autorità portuale regionale e condividiamo il loro Piano delle attività. E’ fondamentale per la Toscana curare i propri porti, garantire condizioni ottimali ai nostri anche per gli approdi turistici ed essere al passo con le evoluzioni della nautica e le esigenze degli utenti e delle attività ad essi collegate”.

Guardando al dettaglio, degli 850.000 euro di spese correnti:

€ 620.000 sono stati destinati al porto di Viareggio;

€ 50.000 al porto di Isola del Giglio;

€ 130.000 al porto di Porto Santo Stefano;

€ 50.000 al porto di Marina di Campo.

Invece, dei 550.000 euro di investimenti previsti nel 2021:

€ 250.000 serviranno per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree portuali del porto di Viareggio;

€ 200.000 per lavori di escavo dei fondali del porto di Marina di Campo;

€ 100.000 per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree portuali del porto di Isola del Giglio.

Si ricorda che nel Piano delle attività dell’Autorità portuale regionale 2021-23 (dal valore complessivo di 4.130.000 euro) sono previsti importanti investimenti sui anche nella annualità 2022 e 2023, in particolare: