Danni alle coltivazioni per le temperature in calo: come richiedere i risarcimenti

Il calo improvviso delle temperature ha causato danni alle colture scarlinesi.

«Oggi, giovedì 8 aprile – spiega l’assessore all’agricoltura Letizia Canepuzzi –, ho contattato alcune aziende agricole locali per informarmi sulle condizioni delle loro coltivazioni dopo la gelata di stanotte. Purtroppo la situazione non è delle migliori: per il secondo anno ci troviamo di fronte allo stesso problema causato dal meteo che si somma alle difficoltà economiche dovute alla pandemia. Ho quindi contattato le associazioni di categoria per confrontarmi sulla procedura da adottare per chiedere alla Regione Toscana lo stato di calamità naturale: il primo passaggio da fare è segnalare i danni alle associazioni attraverso il modulo che presto verrà messo a disposizione. Invitiamo quindi le imprese di Scarlino a fare questo passaggio per poi poter attivare le istanze di sostegno».