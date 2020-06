“Ripuliamo la Toscana in un giorno”: anche l’Argentario partecipa all’iniziativa ecologica

Anche il Comune di Monte Argentario partecipa alla giornata dedicata alla raccolta di rifiuti nelle aree verdi e nella costa della Toscana. Un’iniziativa autogestita, coordinata dall’associazione Lato selvaggio, che ha cercato di mettere insieme più comuni e associazioni possibili sparse per tutto il territorio toscano.

“La pandemia Covid e, per quanto ci riguarda, l’inizio della stagione balneare, anche se incerta, non hanno certo aiutato l’organizzazione capillare, tuttavia è importante lanciare un segnale per la tutela ambientale e la pulizia del nostro territorio”, dichiara l’assessore all’ambiente Gianluca Gozzo, che vuole anche ringraziare per l’adesione i volontari della Casa di Gioia, che si occuperanno della strada dei fori e il gruppo dell’Azione Cattolica per la spiaggetta di piazza, oltre alla collaborazione di Sei Toscana, che permetterà l’immediato ritiro di quanto raccolto.

Si tratta di una piccola, ma rilevante testimonianza per rilanciare la sinergia tra le associazioni e i volontari del territorio in una futura iniziativa da svolgersi entro la fine dell’anno.