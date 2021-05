Riprendere la costruzione della palestra: sarà utilizzata da studenti e associazioni sportive

A Massa Marittima sono ripartiti i lavori di costruzione della palestra dell’istituto scolastico “Bernardino Lotti”. In questi giorni la ditta incaricata sta tirando su le pareti perimetrali. Il cantiere era stato sospeso con l’emergenza sanitaria, nel frattempo il Comune ha approfittato della pausa forzata per provvedere ad un aggiornamento del progetto originale, adeguandolo alla nuova normativa sull’efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere un edificio classificabile come “Nzeb”, ovvero con un consumo energetico vicino allo zero.

“Siamo ripartiti con un progetto aggiornato, che ci consente di realizzare un edificio dalle prestazioni elevate – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti –, puntando sulla sostenibilità e sul risparmio energetico. In passato è stata ultimata la struttura portante della palestra, insieme al blocco spogliatoi. La riapertura del cantiere ci consente di procedere completando il secondo stralcio, costituito prevalentemente dalle opere murarie e di realizzare un terzo stralcio, con impianti e finiture“.

“La palestra sarà al servizio della scuola e delle associazioni sportive – prosegue il vicesindaco Maurizio Giovannetti –, sarà una struttura moderna, versatile e polifunzionale, che potrà ospitare diverse discipline. L’auspicio è quello di recuperare il ritardo accumulato con il Covid-19 e di veder presto terminati i lavori senza ulteriori interruzioni”.

“L’investimento complessivo per la realizzazione del progetto supera il milione e mezzo di euro – specifica il vicesindaco Maurizio Giovannetti –, per la maggior parte coperti con finanziamento ministeriale. Per il terzo stralcio il Comune ha acceso un mutuo a tasso agevolato con l’Istituto del credito sportivo. Il consigliere comunale che a mezzo stampa ha strumentalmente sollevato il problema della contrazione del mutuo, dicendo che in alternativa si poteva utilizzare l’avanzo di amministrazione, dimostra di non aver ancora capito, o di far finta di non capire, come è fatto un bilancio comunale, poiché sta parlando di risorse vincolate“.