“Ripen…Sandro”: una rassegna corale in ricordo di Sandro Falsetti

L’Ensemble Palestrina organizza la rassegna corale “Ripen…Sandro“, che segna il proprio ritorno alle esibizioni pubbliche dopo la pandemia.

Alla rassegna sono invitati 2 cori della provincia di Grosseto: i Madrigalisti di Magliano (Magliano in Toscana), diretti dal maestro Walter Marzilli, e il Coro dei Concordi (Roccastrada), diretto dal maestro Stefano Pioli, oltre allo stesso Ensemble Palestrina, diretto dal maestro Massimo Merone.

La rassegna si terrà il 22 ottobre, alle 19, nella chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Grosseto, in via Scansanese 67, e sarà anche occasione per ricordare il corista Sandro Falsetti, recentemente scomparso.

E’ un’opportunità da non perdere per ascoltare musiche corali di qualità e di varie epoche.