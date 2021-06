Cinofilia: Rio conquista i giudici e vola alla più antica manifestazione cinotecnica del mondo

Grande risultato per la cinofilia grossetana.

Il Jack Russel Out Of Time di Sutri, Rio per gli amici, ha conquistato i giudici a San Marino. Il cane è allevato dalla signora Alessandra D’Atanasio, di proprietà della famiglia Lamanna/Celentano dell’allevamento Luisss Jack di Grosseto e condotto dalla Handler Matilda Pascucci di Grosseto, che nel 2018, a soli 14 anni, ha già vinto un titolo mondiale di bellezza con un volpino italiano.

Rio, presentato nel circuito espositivo di bellezza di San Marino, è stato giudicato il migliore di razza su 16 Jack Russell il 5 giugno scorso ed il migliore di razza su 17 Jack Russell domenica 6 giugno.

È la vittoria di domenica che lo qualifica al Cruft, la più antica manifestazione cinotecnica del mondo, che si svolge tutti gli anni a Birmingham, nel Regno Unito. Sarà lui uno dei pochi fortunatissimi Jack Russell a rappresentare l’Italia a marzo 2022, il cui merito va anche al contributo del toelettatore Sergio Manjarrez Rodriguez.

Un grande lavoro di squadra e tanta passione sono il condimento per il conseguimento dell’ottimo risultato, nel frattempo Rio si gode la terra di Maremma.