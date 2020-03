In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo, che predispone interventi in merito al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, le tappe del Mercato europeo già programmate in Toscana, saranno rinviate anche di concerto con le amministrazioni comunali a data da destinare.

In Toscana il Mercato europeo, tra marzo ed inizio aprile, si doveva tenere a Follonica con “Piazze d’Europa” il 20, 21, 22 marzo, a Montecatini il 27, 28, 29 marzo e ad Empoli, con “Il Mercato internazionale”, il 3, 4, 5 aprile.