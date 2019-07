Allarme maltempo: il palio femminile rinviato a domenica 4 agosto

Palio femminile rinviato a Castiglione della Pescaia.

Purtroppo le previsioni meteo marine per la domenica non lascerebbero molte possibilità per la disputa della 22° edizione, riservata alle ragazze.

Il Comitato del Palio, insieme ai caporioni, ha così deciso di rinviare la gara a domenica 4 agosto.