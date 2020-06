Emergenza Coronavirus: rinviato al 2021 l'”Orbetello Book Prize”

Sarà posticipata al 2021 la prima edizione competitiva del premio letterario internazionale “Obp – Orbetello Book Prize. Maremma Tuscany Coast” a causa dell’emergenza Covid-19.

Promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello e organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag, la manifestazione si sarebbe dovuta tenere da venerdì 26 a domenica 28 giugno nei giardini chiusi di Orbetello.

La decisione di posticipare la prima edizione competitiva dell'”Orbetello Book Prize” nasce dall’impossibilità di realizzare quanto previsto dal regolamento di istituzione del premio approvato dal Comune di Orbetello durante il Consiglio comunale dello scorso 19 marzo.

L’attuale periodo di forte incertezza economica e sociale e la contingente situazione normativa di emergenza impediscono di fatto la piena attuazione per il 2020 del progetto alla base del premio e la regolare organizzazione di tutte le sue fasi.

A tal proposito l’agenzia di comunicazione Zigzag, in qualità di organizzatore dell'”Orbetello Book Prize”, esprime il proprio rammarico e ringrazia l’amministrazione comunale, le librerie partner, le associazioni cittadine, gli sponsor per la collaborazione.

“È con grande dispiacere che annuncio lo slittamento della prima edizione competitiva dell”Orbetello Book Prize’ al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19 – commenta Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello –. L’amministrazione comunale continua a credere fermamente che il premio rappresenti una grande opportunità per Orbetello e per questo lavoreremo con ancora maggiore impegno alla piena attuazione del suo progetto in vista del prossimo anno“.

Aggiornamenti sulle attività dell'”Orbetello Book Prize” saranno rese note nei prossimi mesi attraverso il sito web e la pagina Facebook del premio.

“Orbetello Book Prize” è un premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità che lo scorso anno è stato anticipato da un’edizione numero zero (non competitiva) che ha registrato un ottimo successo di pubblico. Un’iniziativa che, oltre a valorizzare i libri e la lettura, intende promuovere il territorio: per questo Orbetello dà il nome al premio come eccellenza della Maremma. L’obiettivo è infatti quello di promuovere Orbetello e la sua comunità, attraverso il premio, come punto di riferimento della Maremma, ovvero di farne una vetrina internazionale di eccellenze territoriali. Alla base di questo progetto vi è inoltre la scelta come location della manifestazione dei giardini chiusi di Orbetello, luogo per cui il Comune ha già stanziato un importante finanziamento per il restauro architettonico, con l’intento di trasformare questo storico giardino in un parco della lettura.

Per maggiori informazioni: www.orbetellobookprize.it/ e www.facebook.com/OBP-Orbetello-Book-Prize/.