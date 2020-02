Emergenza coronavirus: rimandata la manifestazione delle Sardine a Grosseto

“In ottemperanza con quanto indicato dal Ministero della Salute, che sconsiglia fortemente manifestazioni, assemblee o riunioni pubbliche, eventi che vanno a costituire momenti di numerosa aggregazione cittadina, e visti i numerosi casi di Coronavirus che ci impongono una maggior cautela, abbiamo deciso, per il momento, di rimandare i due eventi delle 6000 Sardine toscane, programmate per il primo marzo a Grosseto e per il 7 marzo a Firenze“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le Sardine della Toscana.

“Ci dispiace molto dover prendere questa decisione, ma pensiamo che in questo delicato momento sia opportuno ascoltare il Ministero della Salute, sicuramente più competente di noi – continua la nota -. Infatti, cogliamo l’occasione per invitare tutti voi ad attenervi a quelle che sono le linee guida indicate dalla Regione Toscana e dal Ministero della Salute stesso, uniche voci in capitolo ufficiali alle quali ci atteniamo“.

“Grazie a tutti per la collaborazione, ora più che mai è importante rimanere uniti e combattere le fake news con corretta informazione, ricordando quali sono i canali ufficiali a cui fare riferimento, senza creare ulteriore allarmismo. L’alta marea toscana non si ferma – termina il comunicato -. Non temete. Torneremo presto a nuotare nel nostro mare, nella nostra onda, nella nostra alta marea“.