“Music & Wine”: rinviato l’ultimo concerto della manifestazione

Dopo il travolgente successo riportato nei tre precedenti appuntamenti, che hanno fatto registrare centinaia di connessioni sia sulla propria pagina Facebook che sul canale Youtube dedicato, la programmazione del festival internazionale “Music & Wine” subisce purtroppo una battuta d’arresto causa Covid, ma ne approfitta per riproporre le repliche dei concerti precedenti.

A causa dei recenti effetti del Dpcm anti-Covid19, infatti, la diretta streaming del quarto concerto del festival Music & Wine, prevista per domenica 14 febbraio alle 18.30, viene spostata a domenica 28 febbraio alla stessa ora. Scusandosi per l’inconveniente, l’associazione Amici del Quartetto e l’associazione Rosae Maris (organizzatori degli eventi insieme al Comune di Grosseto e alla Fondazione Grosseto Cultura) non si sono persi d’animo e hanno pensato di invitare intanto il pubblico degli appassionati a gustare le repliche dei primi tre concerti del festival, che andranno in onda per tutto il pomeriggio di domenica 14 febbraio sulla pagina Facebook “Music & Wine”.

La piacevole “diretta”, che sarà anche un’ottima occasione sia per chi i concerti se li era persi, ma anche per chi abbia voglia di godere nuovamente dell’ottima musica, avrà quindi inizio alle 17.30 in punto di domenica 14 febbraio con la replica del concerto del Duo Gardel (fisarmonica e pianoforte), con un meraviglioso programma incentrato sulla musica russa e sui tanghi di Astor Piazzolla, per poi proseguire alle 18.30 con il Trio Kubrick (violino, violoncello e pianoforte), impegnato sul bellissimo Trio “L’Arciduca” di Beethoven. Alle 19.30 chiuderà la piccola maratona musicale pomeridiana il concerto del Trio ArmoniEnsemble (formato da flauto, clarinetto e pianoforte) con un gustoso omaggio alla danza internazionale, fra il Sud America, le Danze ungheresi di Brahms e la Danza delle Spade di Kaciaturjan.

Dal punto di vista enologico, sarà certamente molto piacevole poter rivedere (e virtualmente assaggiare nuovamente) i grandi vini rosati della nostra terra presentati da Elisabetta Ceccariglia di “Rosae Maris”, anche se per poter rispondere alla “domanda magica” (che darà diritto a vincere alcune bottiglie dei vini presentati) bisognerà ovviamente aspettare la diretta del 28 febbraio prossimo.

Infoline associazione Amici del Quartetto: cell. 333.9905662 (anche Whatsapp).