Emergenza coronavirus: rinviata la chiusura dei cassonetti intelligenti

Era tutto pronto per la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato a disposizione dei cittadini in alcune zone di Follonica a partire dal 17 novembre; il nuovo lockdown causato dall’emergenza sanitaria non consente di attuare il provvedimento.

A fronte di queste nuove restrizioni, infatti, sono diversi gli aspetti da valutare che potrebbero incidere negativamente su un progetto importante quale quello dei cassonetti “intelliigenti”; in particolare è necessario tenere conto che alcuni servizi di smaltimento, di cui usufruiscono le attività non domestiche, sono sospesi, pertanto queste utenze potranno più facilmente conferire i rifiuti trovando i cassonetti aperti.

Ma l’aspetto più preoccupante che ha portato al rinvio della chiusura dei cassonetti è che molte utenti, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora ritirato la 6card che servirà ad utilizzare i cassonetti tramite l’accesso controllato.

Fino a nuove disposizioni, infatti la consegna delle 6card è sospesa e sarebbe davvero impensabile creare ulteriori problemi a quei cittadini che sono ancora sprovvisti della tessera e che troverebbero i cassonetti chiusi.