Maltempo in arrivo: rinviata la “Camminata dei paesi” organizzata da Insieme in Rosa

Avrebbe dovuto prendere il via domenica 31 ottobre, alle 9.30, dalla chiesa di San Biagio a Caldana, la “Camminata dei paesi” per raccogliere fondi volti all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per il reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Purtroppo però il maltempo ha costretto l’organizzazione a rinviare l’iniziativa a domenica 7 novembre.

“Si tratta solo di un rinvio dovuto alle previsioni meteo poco confortanti – afferma la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi -, ci scusiamo con quanti avevano già prenotato o avevano chiesto informazioni per partecipare al nostro call center 334.1415167 ma, insieme con le fatine di Caldana, l’Associazione Ristoratori di Gavorrano e le fatine di Ravi abbiamo preferito spostare l’evento alla domenica successiva“.

Il programma resterà il medesimo: il percorso si snoderà dal centro in direzione Ravi, dove ci sarà un primo ristoro e, chi vorrà, potrà fare un giro nelle stradine del suggestivo castello medievale. Poi, si ritornerà a Caldana, dove ad attendere i partecipanti ci saranno un secondo punto ristoro e i Cantori dei tempi passati per concludere la giornata nel bellissimo borgo.

Ricordiamo che, per altre informazioni, Insieme in Rosa Onlus è presente su Facebook e sul sito www.insiemeinrosaonlus.it, da dove è anche possibile effettuare una donazione con carta di credito o con bonifico, alle seguenti coordinate: Banca Tema, IT 25 Q 08851 72210 000 000 206 473.