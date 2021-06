Il giornalista Rino Magagnini vince il premio “Donna Cif” 2020

Il Cif – Centro italiano femminile di Follonica consegnerà a Rino Magagnini il premio “Donna Cif” 2020, assegnato al giornalista follonichese il mese di marzo dello scorso anno e rimandato causa pandemia.

La manifestazione, con prenotazione obbligatoria (tel. 347.1209809 o 349.8851545), avrà luogo al giardino del casello idraulico mercoledì 16 giugno, alle 17.30.

Laura Casuccio, presidente dell’associazione, informa circa le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del riconoscimento a Magagnini: “Per avere contribuito a divulgare l’opera del Cif di Follonica, in quest’ultimo ventennio, in qualità di giornalista attento all’associazionismo del territorio e in ricordo della mamma Tina Giannerini Magagnini, animatrice del Cif grossetano prima e dopo la seconda guerra mondiale”.

Il Cif, ricostituito a Follonica nel 1992, si appoggia all’asilo delle suore di via Trieste ed è composto da Rosanna Sbarra, Deanna Corsini, Maria Grazia Della Nube Cassuto, Anna Giacomelli, Giuliana Giuliani, Paola Marrini, Rosanna Micheloni, Roberta Nesi, Carla Pagni, Maida Paradisi, Letizia Rossi Simonatti, Vilma Salusti, Mariangela Sarti, con don Salvatore Gallo consulente ecclesiastico.

L’ingresso all’evento pomeridiano di mercoledì è gratuito.