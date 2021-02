Osservatorio astronomico: il Comune rinnova con Amsa il protocollo per la gestione

La Giunta comunale di Grosseto dà il via libera al rinnovo del protocollo d’intesa con Amsa (Associazione maremmana studi astronomici) per la gestione dell’osservatorio astronomico comunale in località “Casette di mota” a Roselle.

La proroga nasce dalla volontà dell’amministrazione di proseguire il rapporto di collaborazione con Amsa, che ha espresso l’impegno di farsi nuovamente carico della conduzione dell’osservatorio, proseguendo lungo il percorso di divulgazione e ricerca in campo astronomico, meteorologico e climatico.

Il protocollo sarà valido per un ulteriore anno.

“Al momento l’osservatorio ha dovuto bloccare la sua attività a causa delle vigenti normative anti-contagio e Amsa non ha potuto continuare la sua opera di divulgazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti -. L’auspicio è quello di riprendere, non appena possibile e con maggiore forza, i progetti di approfondimento sulle materie legate all’astronomia, alle scienze climatiche e meteorologiche, includendo soprattutto gli istituti scolastici del territorio“.

L’Amsa sta nel frattempo concretizzando numerose collaborazioni con molteplici istituzioni e istituti di ricerca.

Lo scopo è quello di sviluppare studi, ricerche ed approfondimenti di carattere scientifico legati alla climatologia e all’astronomia tramite una progettualità da attuare in sede europea che mirano ad intercettare i finanziamenti comunitari.